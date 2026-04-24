Больше 200 тыс. рублей в месяц: кому в Ростовской области предлагают самые высокие заплаты

Согласно данным платформы «Авито Работа», в первом квартале 2026 года самые высокие зарплатные предложения в Ростовской области зафиксированы в рабочих и технических профессиях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, именно в этих сегментах отмечается как наибольший уровень дохода, так и высокий спрос на специалистов.

Лидером по уровню оплаты стали кабельщики: среднее зарплатное предложение для них составляет 212 500 рублей в месяц, что на 25% больше, чем годом ранее. На втором месте — сварщики с показателем 180 633 рубля в месяц (рост на 33%). Почти столько же предлагают операторам видеонаблюдения — в среднем 180 167 рублей в месяц, прирост за год составил 78%.

В топ-5 также вошли сборщики мебели (167 427 рублей в месяц, рост на 61%) и автослесари (156 175 рублей в месяц, рост на 54%).

Таким образом, в начале 2026 года рынок труда Ростовской области ориентирован на прикладные специальности: именно в них сосредоточены наиболее высокие зарплатные предложения и сохраняется устойчивый спрос на работников.

Показатель средней предлагаемой оплаты труда рассчитывается на основе усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях, и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и другие выплаты.

Изображение от cookie_studio на Freepik