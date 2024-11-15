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Больница № 7 Таганрога пополнилась молодыми специалистами

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В городскую больницу № 7 Таганрога вышли на работу сразу три врача-офтальмолога: Алексей Скоробогатый, Семен Фурсов и Кямран Даврушев.

Город

Все трое врачей – молодые специалисты, которые в этом году окончили ординатуру по специальности «Офтальмология», рассказали в Минздраве Ростовской области.

Теперь в офтальмологическом отделении «семерки» работают пять врачей-офтальмологов. Такое усиление кадрового состава поможет значительно улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям Таганрога.

Напомним, ранее молодые врачи вышли на работу в городскую Детскую больницу. Всем специалистам до 30 лет, и они уверенно готовы связать свою жизнь с медициной.

Фото: Telegram Минздрава РО

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Таганрогская правда
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