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Детская городская больница Таганрога пополнилась молодыми кадрами

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Четыре молодых специалиста пришли работать в детскую городскую больницу Таганрога по целевому направлению.  Всем специалистам до 30 лет, и они уверенно готовы связать свою жизнь с медициной.

Город

Трое молодых докторов — коренные таганрожцы, один врач- из станицы Обливской, сообщает Минздрав Ростовской области.

26-летний житель Таганрога Евгений Швецов сразу после окончания медицинского вуза работал участковым педиатром. Теперь он анестезиолог-реаниматолог.

28-летний Александр Любушкин, как и его коллега, после окончания медвуза успел поработать педиатром в детской поликлинике Таганрога, теперь он травматолог-ортопед ДГБ.

В приемном отделении детской городской больницы стало больше на двух педиатров: 27-летняя Наталья Левенец и 29-летняя Алина Купатадзе, окончив вуз, пришли в больницу Таганрога по целевому направлению.

«Все четверо молодых специалистов прекрасно вписались в коллектив медучреждения. Старшие коллеги во всем им оказывают поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что медучреждения Таганрога проинспектировал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Фото: Минздрав Ростовской области

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Таганрогская правда
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