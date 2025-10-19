Более двухсот донских призывников отправились к местам службы

Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий сообщил в своем Telegram-канале, что более двухсот молодых людей из донского региона отправились к местам несения службы.

«Символично, что в год 80-летия Победы новобранцы отправились на службу с площади «Клятва поколений», мемориала, посвященного погибшим защитникам Родины», — отметил Водолацкий. Он выразил уверенность, что донские призывники с достоинством пройдут через все испытания военной службы, внесут свой вклад в укрепление обороноспособности страны и вернутся домой повзрослевшими и уверенными в себе.

Каждый новобранец прошел медицинский осмотр, получил банковскую карту для денежного довольствия, SIM-карту для связи с родственниками и новую военную форму.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. До конца года ряды Вооруженных сил РФ пополнят более четырех тысяч донских призывников.

Важно отметить, что мероприятия осеннего призыва не связаны со специальной военной операцией. Военнослужащие, призванные на службу, не будут направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области, информирует портал донского правительства.

Информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить, позвонив по номеру 122.

Фото: donland.ru