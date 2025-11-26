Более 7 тысяч жалоб: на Дону ужесточат контроль за работой управляющих компаний

В Ростовской области с начала нынешнего года жители пожаловались на деятельность УК в государственную жилищную инспекцию почти 7 тысяч раз – это четверть всех поступивших обращений в ведомство. Работа управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов стала главной темой на совещании донского правительства, инициированном губернатором Юрием Слюсарем.

В регионе около 20 тысяч многоквартирных домов, половину из которых обслуживают УК. Накопились претензии ко всем аспектам их работы: предоставлению коммунальных услуг, подготовке к капремонту, содержанию придомовых территорий и контейнерных площадок, подготовке к зиме и взаимодействию с жильцами. Жители жалуются на недоступность аварийно-диспетчерских служб, отсутствие в штате слесарей и электриков, аварийные коммуникации и завышенные счета из-за несвоевременного ввода общедомовых приборов учета. С началом отопительного сезона особенно участились жалобы на отсутствие тепла и горячей воды в Ростове, Таганроге, Шахтах, Батайске и Новочеркасске.

Юрий Слюсарь потребовал от управляющих компаний изменить ситуацию в интересах жителей, предоставлять качественные услуги и наладить обратную связь.

«Конечно, так удобно работать! Деньги получаешь, ответственности никакой: ни перед жителями, ни перед заказчиками, ни перед муниципалитетом, ни перед надзором. Так не пойдёт, ребята! Каждый отвечает за свою работу. А если не будете отвечать, то придет ГЖИ и сделает «нехорошо», по крайней мере, заберет лицензию, а может быть, и повыше обратится. Если мы этого не увидим, то будем «процеживать» количество управляющих компаний», — заявил губернатор.

Одновременно он потребовал повысить эффективность органов, защищающих интересы жителей.

«Надо не просто отслеживать количество недобросовестных компаний, составлять их антирейтинг, а принимать решения по ним — выходить на проверку, всех там перетряхнуть, разобраться на месте: что происходит, в чем причина некачественной работы», — обратился Слюсарь к начальнику региональной Госжилинспекции.

Глава региона также раскритиковал инспекцию за затягивание сроков ответа на обращения граждан до трех месяцев. Губернатор поручил руководителю ГЖИ Павлу Асташеву представить предложения по повышению результативности работы ведомства.

Фото donland.ru