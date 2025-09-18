Более 290 тысяч дончан активно используют приложение «Госуслуги.Дом»

Жители Ростовской области всё чаще обращаются к мобильному приложению «Госуслуги.Дом», созданному на базе государственной системы ГИС ЖКХ.

На сегодняшний день его установили около 292 тысяч человек, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

Приложение позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии через систему быстрых платежей, передавать показания счётчиков и заказывать их поверку, участвовать в общедомовых собраниях, отправлять заявки в управляющую компанию и ведомства, получать информацию об аварийных ситуациях, обращаться в ресурсоснабжающие организации и предоставлять гостевой доступ к управлению домом.

Функционал приложения постоянно обновляется. Для начала использования нужно авторизоваться через аккаунт на портале «Госуслуги». Данные о квартире, счётчиках и счетах загружаются автоматически, но при необходимости можно добавить недостающую информацию, обратившись в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Приложение «Госуслуги.Дом» было разработано при поддержке Минстроя и Минцифры России и доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

