Более 1,3 млн жителей Ростовской области сделали прививки от гриппа

В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов.

По данным мониторинга, на 43-й неделе среди циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной природы, включая аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На Дону активно продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 23 октября, прививки получили свыше 1 миллиона 370 тысяч жителей области, что составляет 32,9% от общей численности населения.

«Важно отметить, что ни у одного из привитых не зафиксировано неблагоприятных реакций или осложнений после введения вакцины», — подчеркнули в ведомстве.

Для иммунизации используются препараты, содержащие новые штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для предстоящего эпидсезона. Поскольку эти штаммы ранее не циркулировали активно на территории России, в том числе в Ростовской области, профилактическая вакцинация приобретает особое значение.

Отметим, что процедуру должен проводить подготовленный медицинский персонал после обязательного осмотра врачом, с последующим наблюдением в течение 30 минут.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге сделали прививки от гриппа 76 719 человек — это 32% населения.

