Более 1,3 млн цветов завезли в Ростовскую область из Эквадора и Колумбии

В Ростовскую область с начала нынешнего года было завезено более 1,3 млн штук импортных срезов цветов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Розы, эустомы, гортензии, герберы, хризантемы и другие цветы поступали на склад временного хранения в Батайске. Все они были выращены в Эквадоре, Колумбии и Кении. На территорию региона цветы завозили автомобильным транспортом.

Весь груз прошел карантинный фитосанитарный контроль, образцы направлялись исследования.

«По результатам экспертиз карантинные объекты не были обнаружены, выданы акты, разрешающие выпуск цветов в свободное обращение», — пишет источник.

Фото Image by rawpixel.com on Freepik