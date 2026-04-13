Более 12 тонн донской молочной продукции отправилось на экспорт в последнюю неделю марта

Обе партии проверены, продукция признана безопасной и качественной.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 23 по 27 марта в местах полного таможенного оформления Ростовской области досмотрено и оформлено две партии готовой молочной продукции общей массой 12,4 т для последующего экспорта в Абхазию.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено.

