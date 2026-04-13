Главная » #Экономика

Более 12 тонн донской молочной продукции отправилось на экспорт в последнюю неделю марта

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 23 по 27 марта в местах полного таможенного оформления Ростовской области досмотрено и оформлено две партии готовой молочной продукции общей массой 12,4 т для последующего экспорта в Абхазию.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Россельхознадзор Ростовская область экспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru