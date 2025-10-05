Безопасное лето: на Дону подводят итоги летней оздоровительной кампании

Более 73 тысяч детей провели лето в донских лагерях, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

К нынешнему лету все 949 лагерей региона получили необходимые разрешения для работы. Были проведены масштабные тренировки по безопасности, в детских центрах укрепили инфраструктуру, впервые оборудовали укрытия в каждом лагере.

«Сделать отдых безопасным и увлекательным — такой была наша цель. И мы её достигли. Самое главное — за всё лето не произошло ни одного инцидента, угрожавшего жизни детей», — рассказал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Особое внимание в рамках оздоровительной кампании уделялось семьям, оказавшимся в трудной ситуации, детям участников СВО, которым предоставлено около 20 тысяч бесплатных путёвок.

Детские лагеря — это не только отдых, но и развитие. В течение лета в оздоровительных центрах проходили программы для одарённых детей, казачьи и другие тематические смены, экскурсии, конкурсы, соревнования и различные патриотические мероприятия.

«Как оценивают свой отдых дети? Мы спросили их. Более 90% ребят выразили желание вернуться в наши лагеря в следующем году. Это честная оценка от школьников. Хочу поблагодарить всех, кто сделал лето наших детей безопасным и счастливым. Видеть их радостные лица — лучшая награда за нашу совместную работу», — отметил губернатор.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря