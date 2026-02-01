Белоухие игрунки из Ростовского зоопарка поселились в парке «Лога»

В Ростовской области новые обитатели – белоухие игрунки — поселились в парке «Лога». Эти миниатюрные приматы, узнаваемые по характерным белым кисточкам на ушах, прибыли из Ростовского зоопарка и уже активно осваивают свой новый дом.

Как сообщает администрация парка в соцсетях, зверьки отличаются невероятной активностью и дружелюбным нравом.

«Они невероятно активные, весёлые и дружелюбные: ловко прыгают, переговариваются между собой — наблюдать за ними — сплошное удовольствие и улыбка на весь день», — отмечается в публикации.

Малышей поселили в вольере рядом с сурикатами, где теперь все желающие могут с ними познакомиться.

Фото и видео telegram-канал парка «Лога»