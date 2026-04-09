Главная » Новости Ростовской области

Банк России запустил на Дону акцию по бесплатному обмену мелочи, к ней присоединились более 900 магазинов

На чтение 2 мин Просмотров 31 Опубликовано

Жители Ростовской области до 18 апреля могут бесплатно обменять накопленную мелочь на банкноты в рамках всероссийской акции «Монетная неделя». В обычных условиях такая услуга в банках может стоить до 3% от суммы обмена.

Как сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России, в донском регионе к весеннему этапу акции присоединились 60 офисов 17 банков, а также свыше 900 магазинов различных сетей, расположенных как в городах, так и в сельской местности. Для обмена принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Найти ближайший пункт приема и рассчитать сумму накоплений можно с помощью онлайн-калькулятора на специализированном сайте монетнаянеделя.рф.

«Акция позволяет вернуть в оборот скопившиеся у людей монеты и сократить затраты на их чеканку, — поясняет управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Лучше заранее рассортировать мелочь по номиналу, чтобы сэкономить время на обмен. Также следует уточнить условия приема монет. Например, где-то не примут металлические деньги меньше одного рубля, а где то можно обменять простые монеты на памятные. Кроме того, в банках сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет, для этого потребуется паспорт».

Инициатива «Монетная неделя» реализуется с 2023 года. За это время жители Дона вернули в оборот вернули почти 4 миллиона монет на общую сумму 19,6 миллиона рублей.

Фото: Банк России (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Банк России новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru