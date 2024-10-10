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Амурским тигрятам, родившимся в Ростовском зоопарке, исполнилось полгода

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Амурские тигрята Жигер и Жанета, родившиеся 10 апреля в Ростовском зоопарке, быстро подрастают и активно набирают вес.

Новости Ростовской области

Напомним, малышей выкармливали зоологи. Тигрята родились слабыми, от них отказалась мама — тигрица Услада. Такое часто бывает в природе при первом потомстве.

А 10 октября зоопарк отметил полугодие Жигера и Жанеты и рассказал, как сейчас живут молодые питомцы.

«Шесть месяцев пролетели быстро. За это время тигрята заметно подросли и из котят постепенно превращаются в настоящих хищников. Родились они слепыми, глухими и беспомощными. Ушные раковины открылись у малышей на 5-й день, слышать они стали на 12-й день, глазки открыли через неделю, первые зубы прорезались только через пару недель», — вспоминают сотрудники Ростовского зоопарка.

При рождении новорожденные весили: Жигер — 1,3 кг, Жанета — 1,2 кг. Сейчас самец набрал до 35 кг, самочка весит 29 кг. Тигрята очень подвижны и игривы, у них отличный аппетит.

«Если Жигер и Жанета сыты и не спят, то все время играют друг с другом — один неуклюже затаивается и ждет, когда к нему подойдет другой, тогда он вскакивает и начинает хватать его за задние лапы или хвост. Иногда один тигренок, догнав другого, хватает его зубами за хвост и долго не отпускает, следуя за ним. Ещё они, как дети, любят игрушки», — поделились зоологи.

Когда тигрята еще больше подрастут, они по программе сохранения популяции амурских тигров отправятся в другие зоопарки России. По этой же программе в 2019 году попала в Ростовский зоопарк их мама Услада.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовском зоопарке родился малыш гуанако.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда
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