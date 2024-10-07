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В Ростовском зоопарке появился на свет малыш гуанако

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Об очередном пополнении в большом семействе парнокопытных Ростовский зоопарк поделился на своей странице в соцсети.

Новости Ростовской области

«В зоопарк снова пришло счастье. 17 сентября у пары Лорд и Фиби появился детеныш. Он еще мал и мама к нему никого не подпускает, но все же зоологам стало известно, что это самец», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маленький гуанако уже освоился и даже пытается, как родители, жевать травку. Малыш здоров и бодр, поэтому у ветеринаров его жизнь не вызывает опасений.

Гуанако — один из двух видов диких безгорбых верблюдов Нового Света. Обитает в пампасах, полупустынях и высокогорьях Анд от Южного Перу, Чили и Аргентины до Новой Земли. Длина тела составляет 120-175 см, высота в холке 90-120 см, вес до 100 кг. Достаточно быстро бегает, на открытых пространствах развивает скорость до 56 километров в час. Средняя продолжительность жизни — около 20 лет.

«Это редкое животное, численность гуанако в природе сокращается, но считается, что исчезновение в ближайшее время виду не грозит. Занесено в Международную Красную книгу», — уточнили в Ростовском зоопарке.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда
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