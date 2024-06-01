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В Ростовском зоопарке новорожденных тигрят выкармливали люди

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10 апреля в Ростовском зоопарке у пары тигров Услады и Устина появились на свет два малыша — самец Жигер и самочка Жанета. Сейчас окрепшие тигрята делают первые шаги на свежем воздухе.

Новости Ростовской области

О том, как подрастают долгожданные детеныши, зоопарк рассказал и показал на своей странице в соцсети.

Услада чувствует себя прекрасно, но материнский инстинкт у неё так и не проснулся. К сожалению, такое бывает в природе. К тому же, это первое потомство тигрицы, поэтому есть надежда, что в последующем она изменится, — говорится в сообщении.

Обязанности «мамы» взяли на себя зоологи отдела хищных животных Ростовского зоопарка. Тигрят кормят круглосуточно по часам, а ветеринарные врачи следят за их здоровьем.

Просим вас не беспокоиться по поводу шерстки Жигера и Жанеты. Малыши не больны, а еще совсем малы, к тому же вскармливались искусственно, поэтому только сейчас начинают обрастать красивой шубкой, — объясняют зоологи.

Маленькие питомцы уже делают первые неуверенные шаги на свежем воздухе. А в зоопарке обещали рассказывать о том, как тигрята растут и развиваются.

Ранее мы сообщали, что в апреле 2024 года в Ростовском зоопарке появились свет две красные мартышки.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда
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