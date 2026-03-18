Акция ко Дню воссоединения с Крымом прошла в Таганроге

18 марта Таганрог присоединился к всероссийской просветительской акции «Россия — семья семей», приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие, организованное ФГБУ «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, прошло на площадке Цифровой молодежной лиги «Движение вверх» силами отдела по работе с общественными объединениями администрации Таганрога.

Целью акции является укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение культурного многообразия и сплочение общества на основе общих духовно-нравственных основ. Участники написали специальный диктант, посвященный теме семьи и традиций. Как отмечают организаторы, это была не просто проверка грамотности, а повод задуматься о том, что объединяет всех россиян, независимо от возраста, национальности или места проживания.

«А объединяет нас крепкая семья — основанная на доверии, поддержке и взаимопонимании», — подчеркнула глава города Светлана Камбулова.

Подобные инициативы помогают каждому почувствовать себя частью большой страны, где чтят традиции, уважают старших, заботятся о детях и поддерживают близких. В современных условиях, когда ценности нередко подвергаются испытаниям, такие акции приобретают особую значимость, способствуя воспитанию патриотизма и гражданской ответственности.

Таганрог, как один из культурных центров юга России, в очередной раз продемонстрировал активную гражданскую позицию и готовность участвовать в общенациональных проектах.

Фото: donland.ru