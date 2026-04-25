Жители южных регионов России, в том числе Ростовской области, обеспокоены внезапными весенними заморозками и перепадами температур, которые могут нанести серьезный урон будущему урожаю.

Особенно уязвимы косточковые культуры, которые зацветают первыми и чаще всего страдают от апрельско-майских похолоданий, гроз с градом и возвратных заморозков.

О том, как подготовить сад к капризам погоды и помочь растениям восстановиться после стресса, рассказал агроном Донского филиала ЦОК АПК Владимир Косов.

Как отметил Владимир Косов, в последние годы в Ростовской области регулярно наблюдается одна и та же проблема: на цветущие деревья внезапно обрушиваются холодные дожди с градом, а ночью температура опускается от 0 до -4 °C. По словам эксперта, такие погодные условия случаются настолько часто, что садоводам пора воспринимать их не как ЧС, а как данность, к которой нужно готовиться заранее.

Первое, на что советует обратить внимание агроном, — это выбор районированных сортов. Он пояснил, что многие садоводы уже высаживают правильные сорта, которые адаптированы к местному климату и не боятся весенних заморозков. Например, существуют сорта абрикосов, у которых одни ветки цветут раньше, а другие позже. Такой эффект достигается, если на одно дерево прививают ветки разных сортов с разными сроками цветения и плодоношения.

«Эта особенность от весенних перепадов температур поможет тем, что цветение идет в разное время. И урожай будет, соответственно, не неделю, а в течение всего лета — и до середины сентября», — подчеркнул Косов.

В качестве оперативной меры защиты эксперт рекомендует использовать нетканый материал, например, спанбонд или агроволокно плотностью 42–60 г/м². Цветущие деревья перед заморозками можно обмотать таким материалом: он пропускает воздух и свет, но удерживает тепло, создавая разницу с окружающей средой в 4–7°C. Важно, чтобы укрытие было белым, так как черный материал, наоборот, притягивает тепло и может спровоцировать преждевременное распускание почек.

Еще один способ защиты — весенняя обрезка. Как объяснил Владимир Косов, при укорачивании однолетних побегов на них появляются приросты с плодовыми почками, которые зацветут на 10–20 дней позже основных побегов. Это позволяет им избежать возвратных заморозков, которые на юге бывают вплоть до 20 мая. При этом важно соблюдать чистоту инструментов и замазывать все срезы масляной краской или специальным клеем.

Агроном также обратил внимание на необходимость омолаживающей обрезки, особенно для абрикосов. По его словам, уже с третьего года жизни дереву требуется такая обрезка, иначе на нем образуются только короткие побеги. Если приросты на яблонях и грушах превышают 30 сантиметров, это сигнал к омоложению. Причиной слабых приростов может быть не только возраст, но и перегрузка урожаем, причем деревья, дающие высокие урожаи, хуже переносят низкие температуры. Обрезать нужно так, чтобы плодовые образования распределялись равномерно как внутри кроны, так и снаружи.

Что касается персиков, они не переносят перегрузки урожаем и требуют специальной обрезки: в период набухания почек на ветке оставляют не более пяти почек, остальные удаляют.

«Тогда из этих пяти почек 2–3 дадут урожай, и плоды будут крупные. А дереву хватит сил на будущий год, чтобы заложить и следующий урожай», — пояснил Косов.

Среди физических методов защиты эксперт назвал дождевание и орошение. Он напомнил, что при замерзании вода выделяет тепло, поэтому опрыскивание растений мелкодисперсным распылителем при температуре около +0,5°C, проводимое непрерывно всю ночь, помогает образовать ледяную «рубашку». Она не дает температуре внутри тканей опуститься ниже нуля даже при более сильных морозах.

Также рекомендуется засыпать приствольные круги толстым слоем органической мульчи — соломой, сеном или компостом (10–15 см). Мульча действует как одеяло, не давая почве быстро остыть и защищая корни при резких перепадах температур.

Владимир Косов рассказал и о применении специальных препаратов — так называемого садового антифриза, который является биостимулятором.

«За три дня до заморозков берете препарат в рекомендуемой дозе по 100 мл на 10 л воды и обрабатываете растение — полностью, в том числе по листьям, если они уже есть», — посоветовал агроном.

По его словам, препарат впитывается в растение, повышает концентрацию сахаров в клеточном соке и вводит растение в состояние, похожее на спячку, замедляя его жизненные процессы. Такие обработки можно проводить не более трех раз, после чего нужно использовать антидоты, иначе развитие растения затормозится, и урожай может быть поздним.

Современные препараты, образующие на растениях защитную пленку, также помогают спасти сад от заморозков. Такие средства содержат много сахара и не дают растению замерзнуть при небольшом морозе. Обрабатывать ими растения нужно при температуре не ниже +5°C или +10°C, иначе они не усвоятся.

