Аграрии Ростовской области приступили к севу ранних зерновых

В Ростовской области стартовала весенняя посевная кампания. Губернатор Юрий Слюсарь обсудил подготовку к полевым работам на оперативном совещании в региональном правительстве.

Общая посевная площадь в регионе в текущем году, включая озимые, сохранится на уровне 4,9 млн гектаров. Под яровые культуры планируется отвести порядка 1,9 млн га. Аграрии южных и приазовских районов уже приступили к севу ранних культур. На сегодняшний день засеяно 55,7 тысячи гектаров, из них 19,4 тысячи га занято горохом и другими зернобобовыми, 3,1 тысячи га — яровым ячменем, по 0,3 тысячи га — пшеницей и овсом.

По словам специалистов, погодные условия благоприятствуют началу работ: наблюдаются положительные температуры с плавным повышением и слабый ветер. Хозяйства области полностью обеспечены необходимыми ресурсами — семенами, ГСМ, техникой и удобрениями, их закупки продолжаются.

Параллельно ведется работа по одобрению заявок на льготное кредитование. Министерство сельского хозяйства России уже согласовало заявки донских аграриев на сумму около 8 миллиардов рублей, и уполномоченные банки приступили к выдаче средств.

Основу будущего урожая заложили еще осенью 2025 года, посеяв озимые культуры на площади около 2,8 млн гектаров. Всходы получены на всей этой территории и находятся преимущественно в хорошем и удовлетворительном состоянии.

