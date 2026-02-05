99% озимых в Ростовской области находятся в хорошем состоянии

В Ростовской области завершается подготовка к весенним полевым работам. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь на федеральном оперативном совещании, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в режиме видеоконференции.

Дмитрий Патрушев отметил, что в 2025 году Ростовская область столкнулась с крайне сложными погодными условиями. Он подчеркнул, что федеральный центр продолжит оперативно поддерживать аграриев региона. Юрий Слюсарь выразил благодарность за поддержку, отметив, что введение режима ЧС и продление льготных кредитов стали важными мерами для спасения отрасли.

В прошлом году сельхозпроизводители Дона получили 38,2 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов на проведение полевых работ. Также отрасль растениеводства получила субсидии из федерального бюджета в размере 2,2 миллиарда рублей, которые были софинансированы региональным бюджетом. Кроме того, была запущена собственная программа микрофинансирования под названием «Агрочрезвычайный», по которой уже одобрено более 90 микрозаймов на сумму свыше 300 миллионов рублей, сообщает портал донского правительства.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, 99% озимых посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Также 1,3 миллиона гектаров, что составляет 45% посевной площади озимых культур, застраховано, что позволяет хозяйствам минимизировать риски.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что обильные январские снегопады обеспечили почву влагой, что создает благоприятные условия для хорошего урожая. Общая посевная площадь в новом сезоне останется на уровне прошлого года и составит 4,9 миллиона гектаров.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»