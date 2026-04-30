64 тонны мяса птицы из Ростовской области отправились на экспорт

Специалисты регионального Россельхознадзора в течение прошлой недели проверили и оформили в Ростовской области три партии мяса птицы общим весом 64 тонны. Продукция прошла досмотр в местах полного таможенного оформления и предназначена для отправки на экспорт.

Как уточнили в ведомстве, мясо птицы отправили в три страны: 19 тонн — в Узбекистан, столько же — в Таджикистан, а еще 26 тонн — в Саудовскую Аравию.

Вся продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарно-санитарных норм и полностью соответствует требованиям стран-получателей. Качество и безопасность мяса подтверждены лабораторными исследованиями, которые провели в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Кроме того, специалисты проверили данные в системе «Меркурий» (компонент ФГИС «ВетИС») и не нашли нарушений, связанных с законностью происхождения экспортируемого товара. Разрешение на вывоз было оформлено в автоматизированной системе «Аргус».

