Главная » #Экономика

64 тонны мяса птицы из Ростовской области отправились на экспорт

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Продукция проверена и полностью соответствует требованиям стран-получателей.

Специалисты регионального Россельхознадзора в течение прошлой недели проверили и оформили в Ростовской области три партии мяса птицы общим весом 64 тонны. Продукция прошла досмотр в местах полного таможенного оформления и предназначена для отправки на экспорт.

Как уточнили в ведомстве, мясо птицы отправили в три страны: 19 тонн — в Узбекистан, столько же — в Таджикистан, а еще 26 тонн — в Саудовскую Аравию.

Вся продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарно-санитарных норм и полностью соответствует требованиям стран-получателей. Качество и безопасность мяса подтверждены лабораторными исследованиями, которые провели в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Кроме того, специалисты проверили данные в системе «Меркурий» (компонент ФГИС «ВетИС») и не нашли нарушений, связанных с законностью происхождения экспортируемого товара. Разрешение на вывоз было оформлено в автоматизированной системе «Аргус».

Фото 61.fsvps.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

мясо птицы новости Россельхознадзор Ростовская область экспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru