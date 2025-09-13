500 куропаток из питомника выпустили в Пролетарском районе Дона

В Ростовской области еще 500 куропаток были выпущены в естественную среду обитания в Пролетарском районе, сообщает региональное Минприроды.

Птицы были выращены в специализированном питомнике. По словам специалистов, пока куропатки не адаптируются на воле, их будут подкармливать.

В Пролетарском районе это уже третий выпуск птиц в естественную среду обитания. С начала там нашли новый дом около 1000 особей фазана.

По словам главы регионального Минприроды Михаила Фишкина, с 2023 года ежегодно в естественную среду обитания на территории Ростовской области выпускают 10-15 тысяч животных для сохранение видового разнообразия Донского края.

