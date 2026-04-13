Свыше 200 дончанок сохранили беременность после беседы с психологом

Доабортное консультирование проводится в рамках комплексного плана по повышению репродуктивного потенциала на 2026-2030 годы.

В Ростовской области свыше 200 женщин отказались от прерывания беременности после беседы с психологом. Эта работа является частью обязательного доабортного консультирования, которое в регионе практикуется в кризисной ситуации.

«Это не просто обязательная процедура, так называемое доабортное консультирование, а сложная и деликатная работа по оказанию экстренной психологической помощи в условиях кризиса. Ключевой фактор эффективности такого подхода – качество консультации и, как следствие, количество сохраненных беременностей», – отметила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

В государственных медучреждениях региона работают квалифицированные психологи, чья деятельность поддерживается в рамках комплексного плана по повышению репродуктивного потенциала на 2026-2030 годы. Этот план был разработан по поручению губернатора Юрия Слюсаря. Во время консультации специалист анализирует ситуацию женщины, выясняет причины возможного решения — от финансовых сложностей до проблем в отношениях — и информирует о развитии плода. Если выявляются социально-экономические трудности, пациентку направляют к социальным работникам для получения юридической и материальной поддержки. Данная процедура является обязательным элементом так называемой «недели тишины», отведенной для принятия окончательного решения.

