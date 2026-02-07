190 суток на ИВЛ провела 42-летняя жительница Дона после тяжелой минно-взрывной травмы

Многопрофильная команда ГБСМП Ростова-на-Дону более полугода боролась за жизнь женщины, пострадавшей во время атаки БПЛА.

В начале февраля в Ростове-на-Дону выписана пациентка, которая провела более полугода на искусственной вентиляции легких после тяжелого ранения. 42-летняя женщина, мать двоих детей, получила тяжелейшие травмы в результате воздушной атаки в Новороссийске в мае 2025 года.

Об уникальном случае спасения на своих информационных ресурсах рассказала ГБСМП донской столицы.

После оказания первой помощи в Краснодарском крае пострадавшую доставили в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Диагноз включал комбинированную минно-взрывную травму, множественные переломы и обширные повреждения кожи, потребовавшие пересадки.

Более 190 суток жизнь женщины поддерживал аппарат ИВЛ. В борьбе за пациентку участвовал многопрофильный коллектив больницы: реаниматологи, хирурги, травматологи, неврологи и специалисты диагностических служб. После возвращения сознания к реабилитации подключился логопед.

В результате длительного лечения женщина начала дышать самостоятельно, общаться с близкими и даже читать стихи.

«Операция по пересадке кожи прошла успешно. Динамика восстановления хорошая. Конечно, пациентке еще предстоит долгий путь реабилитации. Но команда нашей больницы сделала все, чтобы она вернулась к жизни полноценным человеком, имела возможность обнять свою семью, растить своих детей», — отметил заведующий Межтерриториальным ожоговым центром ГБСМП Максим Новиков.

На выписку пришли многие медики, участвовавшие в лечении. Мама пациентки выразила глубокую благодарность врачам:

«Я хочу выразить самые теплые и искренние слова благодарности руководству ГБСМП Ростова-на-Дону, лично главному врачу больницы Александру Пономареву, специалистам ожогового отделения, всей команде, включая средний и младший медицинский персонал! Благодарю за высочайший профессионализм! За человечность, чуткость и доброту, которые мы видели здесь на каждом шагу. Вы вернули нам самое дорогое — мою дочь! Низкий вам поклон и большое спасибо от всей нашей семьи».

Фото: страница ГБСМП Ростова-на-Дону Вконтакте