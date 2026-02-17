18-летнего ростовчанина будут судить за дропперство

Парень предоставил свою банковскую карту для мошеннических операций.

В Ростове прокуратурой передано в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Людей, предоставивших свои банковские карты и счета для использования мошенниками, называют дропперами.

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант за денежное вознаграждение передал собственную банковскую карту и данные для доступа к счету другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщили в прокуратуре региона. По этим реквизитам под влиянием обмана пенсионер перевел почти 90 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому ростовчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото: freepik