13 ветеранов СВО из Ростовской области отправятся в Казань на федеральный этап конкурса профмастерства «Абилимпикс»

Это итоги областного этапа чемпионата, он состоялся в Новочеркасске. В «Абилимпиксе» принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ветераны спецоперации могут проявлять себя в категории «специалисты», отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Чемпионат дает нашим защитникам возможность получать новые профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, проявлять способности и таланты. Несмотря на ограничения по здоровью, герои стремятся приносить пользу обществу и полноценно реализовывать себя. «Абилимпикс» – это ориентир и источник вдохновения для ветеранов», – подчеркнула Анна Цивилева.

По ее словам, всего от ветеранов поступило более 800 заявок по 238 компетенциям.

Завершающий этап чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО с инвалидностью состоится в Казани в июне. Герои будут соревноваться в 21 основной компетенции: «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Слесарь санитарно-технических систем», «Инструктор по оказанию первой помощи», «Специалист по наземным робототехническим комплексам», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Малярное дело», «Оператор БПЛА», «Поварское дело» и других.

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

