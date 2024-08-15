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Жителям Таганрога рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

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У владельцев домашних животных есть обязанности, а за нарушения грозят штрафы. Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, в каких случаях и суммах они могут быть назначены.

Новости Таганрога

За жестокое обращение

Например, питомца морили голодом, избивали, натравливали на других животных или проводили болезненные процедуры без обезболивания.

Штраф по ст. 8.52 КоАП РФ — от 5 000 до 15 000 рублей.

Если жестокое обращение повлекло гибель или увечье животного, наступает уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ.

За выброшенное животное

Владелец больше не хочет ухаживать за питомцем – тогда его нужно отдать в приют или найти нового хозяина. Если животное выгнать на улицу, можно получить штраф.

Ответственность по ст. 8.52 КоАП РФ — предупреждение или штраф от 1 000 до 1 500 рублей.

За захоронение в землю

Это запрещено. Правильно — кремация или переработка на специальных заводах.

Штраф по ст. 10.8 КоАП РФ — от 4 000 до 5 000 рублей.

За отсутствие прививки от бешенства

Обязательно вакцинируют домашних собак и кошек.

Штраф по ст.10.6 КоАП РФ — от 1 000 до 1 500 рублей.

За вред, нанесенный человеку или имуществу

Вред питомец может нанести из-за того, что владелец нарушает правила обращения с животными. Например, выгуливает собаку без поводка или намордника, когда это обязательно. В таком случае животное может покусать прохожих.

Штраф по ст. 8.52 КоаП РФ — от 10 000 до 30 000 рублей.

За причинение тяжкого вреда наступает уголовная ответственность.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Таганрога привили от бешенства 74 кошки и 178 собак.

Фото из архива (ТГ-канал РЖД)

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госуслуги животные штрафы
Таганрогская правда
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