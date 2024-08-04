Жители Таганрога привили от бешенства 74 кошки и 178 собак

В Таганроге во время выездной компании по вакцинации от бешенства было привито 252 животных, сообщает на своей страничке ВК Таганрогская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

Ветеринары станции пять дней дежурили в разных точках города и сделали прививки от бешенства 178 собакам и 74 кошкам.

Таганрожцы и жители ближайших населенных пунктов не успевшие привить своих питомцев во время выездной компании по вакцинации могут сделать это бесплатно в течение года. Только им придется привезти своего четвероногого друга в государственную ветеринарную лечебницу, расположенную по адресу: Таганрог, ул. Котлостроительная, 43. Время работы — с 8.00 до 19.00 ежедневно, без выходных.

Фото ВК Таганрогская межрайонная СББЖ