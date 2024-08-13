Главная » Новости Ростовской области

Жительница Дона из ревности жестоко убила соперницу

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Белой Калитвы, которая обвиняется в жестоком убийстве незнакомой женщины.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено 8 августа. Фигурантка приревновала незнакомку к своему мужчине. Во время ссоры она нанесла женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась. А после этого сожгла свою одежду и два ножа, которыми наносила удары погибшей.

Сейчас обвиняемая задержана и помещена под стражу. Она полностью признала свою вину. С участием фигурантки  проведена проверка показаний на месте происшествия. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что информацию о хищении денег у пациентов военного госпиталя Ростова проверит СК.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область убийство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru