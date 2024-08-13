Жительница Дона из ревности жестоко убила соперницу

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Белой Калитвы, которая обвиняется в жестоком убийстве незнакомой женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено 8 августа. Фигурантка приревновала незнакомку к своему мужчине. Во время ссоры она нанесла женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась. А после этого сожгла свою одежду и два ножа, которыми наносила удары погибшей.

Сейчас обвиняемая задержана и помещена под стражу. Она полностью признала свою вину. С участием фигурантки проведена проверка показаний на месте происшествия. Расследование продолжается.

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Фото rostov.sledcom.ru