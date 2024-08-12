Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил представить доклад по ситуации, сложившейся в военном госпитале Ростова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Согласно информации, размещенной в Интернете, в феврале нынешнего года неизвестные проникли в военный госпиталь в Ростове и похитили деньги у проходившего там лечение военнослужащего. Впоследствии была совершена еще одна аналогичная кража. Автор публикации считает, что дело не расследуется и виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде представить доклад по ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов», — пишет источник.

А также сообщает, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы рассказали, что СК проверит информацию о вырубке леса в Ростовской области.

Фото rostov.sledcom.ru