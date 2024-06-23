Жители Ростовской области могут отправиться в Домбай, Архыз и Приэльбрусье по единому билету

С 30 июня по 30 сентября РЖД возобновляет мультимодальные перевозки к популярным горным курортам.

В зависимости от маршрута туристов, следующих на поездах из Ростова, ждёт пересадка на автобусы на железнодорожных станциях Невинномысская или Минеральные Воды, сообщили в компании.

От станции Невинномысская автобусы отправляются в Черкесск, Домбай, Архыз и Романтик.

Стоимость проезда на автобусе:

Невинномысск – Черкесск – 550 руб.;

Невинномысск – Карачаевск – 900 руб.;

Невинномысск – Домбай – 1 390 руб.;

Невинномысск – Архыз – 1 390 руб.;

Невинномысск – Романтик – 1 390 руб.

Стоимость проезда в поезде от Ростова до Невиномысска – от 1 920 до 8225 рублей.

От станции Минеральные Воды организовано сообщение по маршруту: Тырныауз – Нейтрино – Эльбрус – Тегенекли – Байдаево – Иткол – Чегет – Терскол – Азау.

Стоимость проезда на автобусе:

Минеральные Воды – Тырныауз – 890 руб.

Минеральные Воды – Нейтрино – Эльбрус – Тегенекли – Байдаево – Иткол – Чегет – Терскол – Азау – 1 390 руб.

Стоимость проезда в поезде от Ростова до Минеральных вод – от 2 152 до 9 259 рублей.

При покупке единого билета пассажиру оформляют билет на поезд и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. На детей до 5 лет оформляется безденежный талон с отдельным местом. При оформлении талона на детей старше 5 лет взимается полная стоимость проезда.

Оформить единый билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте и в приложении ОАО «РЖД».

При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения, например: «откуда» – Ростов-на-Дону / «куда» – Архыз.

Напомним, мультимодальные перевозки также запущены к курортам Абхазии.

Фото РЖД