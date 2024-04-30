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С 30 апреля жители Ростовской области могут отправиться в Абхазию по «единому» билету

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С 30 апреля путешествие в Абхазию для жителей Ростовской области стало доступней — начали действовать мультимодальные пассажирские перевозки из регионов. Они уже восьмой курортный сезон организуются АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России.

Новости Ростовской области

Южное гостеприимство, ласковое море с изумрудной водой, уютная архитектура, уникальная природа и горячая выпечка со свежей зеленью и шашлыками. Все эти незабываемые впечатления с 30 апреля по 30 сентября получить намного проще: в Гагру, Пицунду, Гудауту, Сухум и Новый Афон можно снова путешествовать по комфортному «единому» билету — поезд + автобус. Пересадка организована на железнодорожном вокзале Адлер, — сообщает СКЖД.

Стоимость автобусной части «единого» билета в нынешнем году составляет: Адлер–Гагра – 681 руб., Адлер–Пицунда – 752 руб., Адлер–Гудаута – 790 руб., Адлер–Новый Афон – 869 руб., Адлер–Сухум – 935 руб. Стоимость билета на поезд от Ростова до Адлера колеблется от 2185 рублей (плацкарт) до 8828 рублей (СВ).

При покупке любого билета онлайн очень важно указать пункт отправления и прибытия (например, Ростов — Пицунда), выбрав рейс с пересадкой, — уточнили в СКЖД.

Ранее мы сообщали, что 9 мая в Таганрог приедет ретро-поезд на паровозной тяге.

Фото РЖД

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поезд СКЖД туризм Ростовская область
Таганрогская правда
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