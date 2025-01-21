Житель Дона убил приятеля и сбросил тело в сливную яму

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено 18 января в жилом доме на улице Тутовой в Ростове. Во время ссоры фигурант нанес своему знакомому несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался. А затем сбросил тело в сливную яму и скрылся.

Позже подозреваемый был задержан, сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

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Фото rostov.sledcom.ru