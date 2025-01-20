На Дону тренера, подозреваемого в совращении школьниц, заключили под стражу

В Волгодонске тренера спортивной школы, который подозревается в совращении трех девочек, по ходатайству следователя заключили под стражу.

По версии следствия, 62-летний местный житель приглашал к себе домой воспитанниц спортшколы под предлогом выполнения массажа и «совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности».

«Следственным отделом по г. Волгодонск СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, а также новые эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области задержали уроженца Дагестана, подозреваемого в экстремизме.

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