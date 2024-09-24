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Житель Дона получил 10 лет за убийство женщины из ревности

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В Ростовской области суд вынес приговор жителю Новошахтинска, который зарезал свою бывшую сожительницу в помещении магазина, где она работала, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле нынешнего года фигурант пришел в магазин, где работала его бывшая сожительница. Во время конфликта, который возник на почве ревности, он нанес женщине множественные удары ножом в грудь. От полученных ранений она скончалась в больнице.

После совершения преступления мужчина был заключен под стражу. Он полностью признал свою вину. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы рассказали, что житель Дона сбросил женщину в мусоропровод с шестого этажа.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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