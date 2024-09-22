В Ростовской области женщину чудом удалось спасти после того, как знакомый сбросил ее в мусоропровод с шестого этажа.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, вечером 17 сентября в Волгодонске фигурант поссорился со своей 32-летней знакомой. Он обхватил ее за ноги и бросил в канал мусоропровода с шестого этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Курчатова. В результате падения женщина получила серьезные травмы и осталась жива только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи — крики пострадавшей услышали соседи и вызвали врачей.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ведется расследование.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области мигрант-педофил помещен в СИЗО.

Фото rostov.sledcom.ru