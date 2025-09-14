Заморозки на почве возможны в Ростовской области с 14 по 16 сентября

Штормовое предупреждение о ночных заморозках объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.
«По данным Росгидромета, ночью и утром с 14 по 16 сентября местами по территории региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°…-2°», — говорится в предупреждении.
Отмечается, что местами по области существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также возможно образование гололедицы на дорогах, обледенение опор ЛЭП и деревьев.
Фото Сергея Плишенко
