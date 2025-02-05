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Юрий Слюсарь сообщил о продолжении ремонта федеральной трассы Р-280 «Новороссия»

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Эта дорога станет частью Азовского транспортного кольца и будет полностью четырехполосной.

Новости Таганрога

Планы по дальнейшему обновлению федеральной трассы Р-280 «Новороссия» обсудили на встрече в донской столице глава Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Речь шла в том числе и о капитальном ремонте участка возле Таганрога.

«Новороссия» — одна из ключевых автомагистралей в регионе. Особое значение дорога получила, когда стала частью альтернативного сухопутного маршрута в Крым. В будущем значение Р-280, которая связывает Ростов и Симферополь, проходит через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь, будет только возрастать. Это связано с формированием Азовского транспортного кольца, протяженность которого составит порядка 1,4 тыс. км.

Новая экономическая география, по мнению Слюсаря, будет строиться именно в Приазовье. И здесь необходимо учитывать развитие дорожно-транспортной сети.

«Донской регион уже стал логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Поэтому для нас крайне важно привести в порядок дороги на этом направлении. Обновленная трасса «Новороссия» — это работа на перспективу, на формирование большого макрорегиона в Приазовье», — отметил глава Ростовской области.

Ранее вопрос развития транспортной инфраструктуры Приазовья Юрий Слюсарь обсуждал на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Напомним, работы по обновлению Р-280 ведутся в несколько этапов. В 2024 году завершен капитальный ремонт участка на границе с ДНР, здесь открыто движение по четырем полосам. Расширение трассы идет и на других участках. При поддержке Росавтодора эти работы будут продолжены.

«Наша задача — сделать «Новороссию» четырехполосной на всем ее протяжении. Эта дорога уже вошла в маршрут Азовского транспортного кольца», — подчеркнул глава Росавтодора.

Также в планах дорожников — провести капремонт участка трассы возле Таганрога.

Отметим, что статус федеральной и название Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь» автомобильная дорога получила 14 июня 2023 года.

Фото из архива Ростоавтодара и donland.ru

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Новороссия ремонт дорог трасса Р-280 Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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