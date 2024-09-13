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Транспортные маршруты вокруг Азовского моря планируют модернизировать

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Модернизация ждет Азовское транспортное кольцо протяженностью 1,4 тыс. км.

Новости Ростовской области

О развитии транспортной инфраструктуры юга России и Ростовской области заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на X Форуме дорожных инициатив, который госкомпания «Автодор» проводит на федеральной территории  «Сириус» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер отметил, что сейчас юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят 9 субъектов, 7 из них имеют выход к Чёрному и Азовскому морям. Ещё 2 – ЛНР и ДНР — находятся рядом, являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста.

«Направление развития макрорегиона в большей степени задаёт именно туристическая отрасль с множеством морских и горных курортов. Значительную роль в её стабильной работе играет транспортная инфраструктура, которая важна для комфорта и местных жителей, и туристов», — подчеркнул Хуснуллин.

Основными приоритетами развития дорожной сети на юге России вице-премьер назвал модернизацию маршрута вокруг Азовского моря протяжённостью более 1,4 тыс. км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, строительство трассы М-4 «Дон» — Сочи.

Отмечается, что в конце 2024 года запланировано открытие движения по участку автодороги А-289, соединяющему М-4 «Дон» и Крымский мост. Благодаря ему порядка 2,6 тыс. км бессветофорного движения свяжет Санкт-Петербург и Севастополь.

Что касается Ростовской области, то один из самых значимых проектов — формирование транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону, работа по которому продолжается. Кроме того, планируется реконструкция трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области идут работы на 907 км трассы М-4 «Дон».

Фото из архива (donland.ru)

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Азовское море ремонт дорог Ростовская область туризм
Таганрогская правда
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