Юрий Слюсарь: Ростовская область и ДНР должны стать основными субъектами для формирования Приазовья

Делегация донского правительства под руководством главы региона 1 февраля побывала в Донецкой Народной Республике, где обсуждалось выполнение программ в рамках Содружества «Донбасс».

Рабочее совещание, на котором были обсуждены дальнейшие планы по формированию макрорегиона Приазовье, состоялось в Донецке с участием первых лиц правительства Ростовской области и ДНР. По мнению главы Дона Юрия Слюсаря, необходимо концентрировать совместные усилия в сфере экономики и обеспечения безопасности соседних регионов.

«Мы всегда были и остаемся не просто добрыми соседями, но еще и тесными партнерами во всех наших программах, которые связаны с экономикой. Нам нужно с прицелом на мирную жизнь, с учетом экономической географии строить наши планы. Все это должно быть вокруг Азово-Черноморского бассейна, вся инфраструктура — транспортная, логистическая — должна быть с прицелом на создание большого макрорегиона, для которого два наших субъекта будут основными», — цитирует главу Ростовской области пресс-служба правительства Дона.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что нужно развивать комплекс взаимодополняемых составляющих — с упором на создание векторов социально-экономического развития, полезных как всем участникам содружества, так и в целом нашей стране. При этом не создавать дополнительно какую-то конкуренцию, а наоборот — «направить всю энергию на то, чтобы дополнить и восполнить то, чего не хватает».

Одно из приоритетных направлений взаимодействия в рамках Содружества «Донбасс», участниками которого являются Ростовская область и Донецкая Народная Республика, — это обеспечение безопасности жителей и защита объектов критической инфраструктуры.

Интеграция новых российских регионов — тоже в числе первоочередных задач в рамках взаимодействия. Только за первый год работы Содружества совместно было организовано три биржи промышленной кооперации, межрегиональная биржа контрактов объединила более 250 предприятий и организаций. Донские специалисты помогли коллегам в ДНР создать инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. В Ростове состоялся первый межрегиональный форум «Интеграция», который претендует стать основной площадкой для формирования взаимовыгодных проектов с новыми регионами.

Строительные компания Ростовской области (около 20 организаций) активно участвуют в восстановительных работах на территории новых регионов. Подготовку и переподготовку в ростовских вузах прошли более 8 тысяч специалистов из соседних регионов. Четыре донецких вуза уже вошли в состав межрегионального научно-образовательного центра «Юг России», на базе которого идет разработка высокотехнологичных проектов для обеспечения технологического суверенитета нашей страны.

Напомним, соглашение о создании Содружества «Донбасс» было подписано ноябре 2023 года. В него вошли Ростовская и Воронежская область, Донецкая и Луганская Народные Республики.

Фото: donland.ru