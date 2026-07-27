Юрий Слюсарь: комиссия решает, подлежит ли восстановления многоэтажка в Ростове, на которую пришелся основной удар ВСУ минувшей ночью

В донской столице идет ликвидация последствий массированной атаки БПЛА ночью 27 июля.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в микрорайон «Красный Аксай» для координации работ по ликвидации последствий массированной ночной атаки.

До этого глава региона провел заседание областного оперативного штаба. Наибольшие повреждения получила одна из многоэтажек — в ней пострадали верхние этажи и была задета несущая балка. В настоящее время вход в здание запрещен. Жильцы разместились у родственников или в пункте временного размещения.

Сегодня специальная комиссия решит, можно ли пустить людей в квартиры, чтобы они смогли забрать документы и покормить домашних животных. Завтра до конца дня ожидается заключение о возможности восстановления дома, уточнил глава региона. Всего от падения обломков беспилотников в донской столице пострадали три многоквартирных дома, 17 частных домовладений и 19 автомобилей.

В границах пострадавших районов введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Развернуты оперативные штабы и оценочные комиссии. Специалисты начали поквартирный обход для фиксации ущерба и определения размеров выплат. Власти заверили, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ночная атака на Ростов унесла жизни двух человек, пятеро ранены, повреждены жилые дома и складские сооружения. Позднее губернатор сообщил еще о трех жертвах вражеского налета. Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены спасателями в ходе разбора завалов.

Фото: канал МАХ Юрия Слюсаря