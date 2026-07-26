Главная » Новости Таганрога

Юный велосипедист из Таганрога взял три медали на первенстве Южного федерального округа

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Юный спортсмен из Таганрога завоевал три медали на первенстве Южного федерального округа по велоспорту на треке. В активе Олега Редченко — серебро и две бронзы.

Новости Таганрога

Турнир проходил в Ростове-на-Дону. Борьба была напряженной: исход заездов решали доли секунды, каждый круг превращался в испытание воли. В категории младших юношей 13–14 лет отличился воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 13 из Таганрога Олег Редченко.

«Наш спортсмен продемонстрировал невероятную стойкость, отличную технику и настоящий бойцовский дух: не сдавался даже в самых сложных заездах и боролся до финишной черты», — отметили в спортшколе.

Готовил юного велосипедиста к стартам тренер Василий Лупинога.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открыли именную звезду легендарному футболисту Юрию Шикунову.

Фото ВК СШОР №13

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

велоспорт новости первенство ЮФО спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru