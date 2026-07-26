Юный велосипедист из Таганрога взял три медали на первенстве Южного федерального округа

Юный спортсмен из Таганрога завоевал три медали на первенстве Южного федерального округа по велоспорту на треке. В активе Олега Редченко — серебро и две бронзы.

Турнир проходил в Ростове-на-Дону. Борьба была напряженной: исход заездов решали доли секунды, каждый круг превращался в испытание воли. В категории младших юношей 13–14 лет отличился воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 13 из Таганрога Олег Редченко.

«Наш спортсмен продемонстрировал невероятную стойкость, отличную технику и настоящий бойцовский дух: не сдавался даже в самых сложных заездах и боролся до финишной черты», — отметили в спортшколе.

Готовил юного велосипедиста к стартам тренер Василий Лупинога.

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Фото ВК СШОР №13