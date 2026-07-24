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В Таганроге открыли именную звезду легендарному футболисту Юрию Шикунову

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24 июля на Аллее славы стадиона «Торпедо» в Таганроге открыли именную звезду в честь Юрия Ивановича Шикунова — легендарного футболиста и тренера, оставившего заметный след в истории донского спорта.

Новости Таганрога

О профессиональном пути известного спортсмена рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Юрий Шикунов родился в Таганроге. Он был серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Его имя навсегда связано с историей не только города, но и всего российского футбола.

В качестве игрока Юрий Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо» и ростовский «СКА». В высшей лиге чемпионата СССР он провел 215 матчей и забил 15 голов.

Однако главное свое призвание он нашел в тренерской работе. В 1990 году под руководством Юрия Шикунова сборная РСФСР среди глухих стала чемпионом СССР. Также он работал тренером в ФК «Ростсельмаш», возглавлял шахтинский «Шахтер», занимался воспитанием молодых футболистов, везде оставляя о себе память как о профессионале и мудром наставнике.

«Открытие звезды — это не просто дань памяти. Это ориентир для юных спортсменов, напоминание о том, что славные традиции таганрогского футбола должны жить в новых победах и достижениях. Желаю будущим чемпионам ярких матчей, веры в себя и больших свершений», — отметила Светлана Камбулова.

Напомним, в 2025 году в Таганроге установили именную звезду в честь ветерана футбола Владимира Кутушова.

Фото: канал Светланы Камбуловой в мессенджере «МАХ»

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Таганрогская правда

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