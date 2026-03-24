Юные футболисты из Таганрога стали бронзовыми призерами высшей лиги Ростова

На пути к медалям таганрожцы одержали шесть побед подряд.

Новости Таганрога

На завершившемся первенстве высшей лиги Ростова-на-Дону по футболу среди игроков 2017 года рождения, команда из Таганрога, составленная из футболистов «Спортивной школы №3» под руководством тренера Александра Карнаухова, заняв почётное третье место.

Турнир собрал сильнейшие детские коллективы Ростовской области, включая ведущие академии и профессиональные школы региона. Таганрогская команда начала сезон с двух поражений подряд, однако затем таганрожцы одержали шесть побед подряд, обыграв всех прошлогодних лидеров чемпионата, в том числе ФК «Ростов» — одного из признанных лидеров областного футбола.

Третье место в высшей лиге — значимое достижение для города, говорится в сообщении спорткомитета города, а воспитанники школы достойно представили Таганрог на самых престижных соревнованиях региона.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

