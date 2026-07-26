Второй раз за лето ливень смыл песок с Центрального пляжа Таганрога

Ливень, прошедший в Таганроге, вновь нанес ущерб Центральному пляжу: вода смыла часть песка. Утром 26 июля ситуацию на месте оценил заместитель главы городской администрации Егор Долматов вместе с коллегами. Они осмотрели береговую линию и определили масштаб повреждений.

«Масштаб повреждений проанализирован, первоочередные задачи определены», — отметил Долматов.

После этого руководителю МКУ «Приморье» поручили организовать уборку прибрежной зоны и завезти свежий песок на пострадавшие участки. Работы планируется завершить в течение дня.

Напомним, что в конце июня на Центральный пляж уже завозили песок взамен смытого ливнем. Из-за особенностей расположения эта зона отдыха регулярно страдает от природных катаклизмов.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова