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Второй раз за лето ливень смыл песок с Центрального пляжа Таганрога

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Ливень, прошедший в Таганроге, вновь нанес ущерб Центральному пляжу: вода смыла часть песка. Утром 26 июля ситуацию на месте оценил заместитель главы городской администрации Егор Долматов вместе с коллегами. Они осмотрели береговую линию и определили масштаб повреждений.

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«Масштаб повреждений проанализирован, первоочередные задачи определены», — отметил Долматов.

После этого руководителю МКУ «Приморье» поручили организовать уборку прибрежной зоны и завезти свежий песок на пострадавшие участки. Работы планируется завершить в течение дня.

Напомним, что в конце июня на Центральный пляж уже завозили песок взамен смытого ливнем. Из-за особенностей расположения эта зона отдыха регулярно страдает от природных катаклизмов.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова

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ливни новости Таганрог Центральный пляж
Таганрогская правда

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