Центральный пляж Таганрога восстановили после ливня с градом

Центральный пляж Таганрога вернулся к работе в обычном режиме после устранения последствий непогоды. Городские службы оперативно завезли и распределили новый песок по всей территории зоны отдыха.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, перед коммунальщиками была поставлена задача выполнить все работы в максимально сжатые сроки.

Центральный пляж является одним из самых популярных мест отдыха как для местных жителей, так и для туристов, поэтому в разгар сезона оставлять посетителей без комфортной и безопасной зоны было недопустимо.

«Благодарю коммунальные службы и всех причастных сотрудников за оперативность! Посетителям желаю солнечной погоды и отличного отдыха», — написала глава Таганрога на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, сильный ливень с градом обрушился на Таганрог и Центральный пляж в пятницу, 26 июня. Из-за особенностей расположения эта зона отдыха нередко страдает от природных катаклизмов. Завозить песок взамен того, который смыло дождем, начали уже с субботы, 27 июня. На сегодняшний день работы завершены.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой