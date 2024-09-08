Восточный ветер угнал воду из Таганрогского залива

В соцсетях жители Таганрога выкладывают фотографии обмелевшего залива и сообщают, что сейчас побережье напоминает пустыню Сахару.

Восточный ветер, который дует в Таганроге последние несколько дней, отогнал воду от берега на десятки метров. Порывы ветра достигали 17-20 метров в секунду. Вот так, например, вчера выглядела Пушкинская набережная.

Для того, чтобы подойти к воде, гуляющим приходится совершить настоящую пешую прогулку. Впрочем, это не останавливает желающих искупаться в пока еще теплые сентябрьские дни. Купающиеся были замечены на Центральном и Приморском пляжах, на «Топольке» и в районе Андреевской бухты.

Похожие природные явления случаются в Таганроге часто – восточный ветер горожане называют настоящим бичом, приносящим не только обмеление залива, но и песчаные бури. Похожая ситуация была в мае нынешнего года.

Когда «вернется море», неизвестно. По прогнозам синоптиков, восточный ветер будет дуть до конца следующей недели со средней скоростью 5-6 метров в секунду, порывами до 12-14 метров в секунду.

Фото Вадима Згардана