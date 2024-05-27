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В Таганрогском заливе вода ушла от берега на десятки метров

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Восточный ветер, который бушевал в городе 24 и 25 мая, отогнал воду Таганрогского залива далеко от берега.

Город

Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Во так сейчас выглядит залив в районе Центрального пляжа, где ведутся работы по ремонту размытого во время последнего осеннего урагана спуска. Вода отступила на десятки метров от обычной линии берега и оголила местами песчаное, местами каменистое дно, оставив кое-где большие лужи.

Согласно прогнозам Ростовского гидрометцентра, восточный ветер начнет стихать и сменится юго-восточным и юго-западным уже в среду, 29 мая. И тогда море вернется обратно.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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