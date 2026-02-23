Восемь вражеских БПЛА сбито над Ростовской областью в ночь на 23 февраля

Украинские дроны были уничтожены над четырьмя районами региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Прошедшей ночью силы российской ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 23 февраля дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 152 украинских БПЛА самолетного типа. Из них восемь — над территорией Ростовской области. В период с 7 до 8 часов 23 февраля пять вражеских дронов сбито над акваторией Азовского моря.

