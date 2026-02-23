Главная » Новости Ростовской области

Восемь вражеских БПЛА сбито над Ростовской областью в ночь на 23 февраля

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Украинские дроны были уничтожены над четырьмя районами региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Прошедшей ночью силы российской ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 23 февраля дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 152 украинских БПЛА самолетного типа. Из них восемь — над территорией Ростовской области. В период с 7 до 8 часов 23 февраля пять вражеских дронов сбито над акваторией Азовского моря.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников Минобороны Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru