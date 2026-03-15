Во Дворце Алфераки Таганрога виртуозы из Тамбова исполнят мировую классику на народных инструментах

Во вторник, 17 марта, в ходе гастрольного турне по России Таганрог посетит во всех отношениях молодой, но уже успевший покорить многие страны ансамбль народных инструментов «Тамбов» из одноименного города: в двусветном зале Дворца Алфераки состоится историко-музыкальный вечер «Ритмы весны: от язычества до современности».

Весна – символ обновления, пробуждения природы и человеческого духа. Образ весны в музыке менялся на протяжении столетий, а ритм, как универсальный музыкальный язык, объединяет различные эпохи и страны.

Гости историко-музыкального вечера смогут услышать диалог культур и эпох и оценить, как непривычно, но органично русские народные инструменты раскроют новые грани всемирно известных произведений. Для меломанов прозвучит музыка Иоганна Штрауса, Игоря Стравинского, Диззи Гиллеспи, Астора Пьяццоллы, Степана Кочетова.

Классику исполнит музыкальный коллектив, состоящий из молодых виртуозов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель культурного проекта Министерства культуры Российской Федерации «Ноты и квоты» ансамбль народных инструментов «Тамбов», художественный руководитель – Алексей Артемьев. Музыкальный коллектив активно гастролирует по России и за рубежом, популяризируя русскую народную музыку и демонстрируя её безграничные возможности.

Историко-музыкальный вечер начнётся в 18.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8(8634) 38-34-96.

Фото donland.ru (из архива)  

