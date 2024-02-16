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Василий Голубев прокомментировал громкие звуки, прозвучавшие 16 февраля

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Губернатор Ростовской области объяснил грохот в небе выполнением ВВС России задач в зоне СВО.

#СВО

Напомним, сегодня, 16 февраля, во втором часу дня, жители нескольких городов и районов региона услышали звуки, похожие на взрывы. В соцсетях люди писали о сработавших сигнализациях на автомобилях, дрожавших стеклах, трясущихся от грохота крышах и зданиях.

В пресс-центре Ростовской области пояснили, что ПВО на территории региона 16 февраля не срабатывала.

Сегодня вечером случившееся прокомментировал губернатор.

Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Изображение от wirestock на Freepik

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#новости #Ростовская область #СВО #спецоперация губернатор Голубев
Таганрогская правда
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